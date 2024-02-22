Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Эксперты считают, что переход на новые стандарты памяти будет доступен лишь после 2030 года
Одной из ключевых преград, является дороговизна производства комплектующих нового типа

реклама

  На недавнем вебинаре представители отрасли из Ассоциации производителей сетей хранения данных (SNIA) выразили уверенность в том, что новые технологии памяти заменят устоявшиеся модели, такие как DRAM, но это произойдет не раньше конца этого десятилетия.

реклама

  Отвечая на вопросы средств массовой информации и обозревателей отрасли, Артур Сайнио, Том Кафлин и Джим Хэнди из SNIA заявили, что постоянная память уже достигла скоростей, которые сравнимы с современной технологией DRAM. Однако, они не смогли однозначно ответить на вопрос о том, какая из новых технологий памяти в конечном итоге заменит DRAM в клиентских ПК и серверах.

  Хотя сегнетоэлектрическая память известна своими быстрыми циклами записи, нет гарантии, что она станет доминирующей технологией. Это связано с тем, что множество новых технологий памяти, таких как MRAM, FeRAM и ReRAM, конкурируют за замену существующих стандартов, таких как SRAM, NOR Flash и DRAM.

  По мнению экспертов, MRAM имеет серьезное преимущество перед конкурентами, так как скорость его чтения "вероятно, будет конкурировать" со скоростью DRAM в ближайшем будущем. Новые технологии, такие как спин-орбитальный крутящий момент и магнитная анизотропия, управляемая напряжением, также сокращают задержку записи для MRAM, что делает его ведущим кандидатом на замену DRAM.

  Однако, производственные затраты являются одной из ключевых преград на пути перехода от DRAM к постоянной памяти. В то время как производство DRAM относительно дешево, может пройти много лет, прежде чем энергонезависимая память станет конкурентоспособной по цене.

  Постоянная память, по своей сути, может сохранять контент даже без питания, что даёт ей огромное преимущество в некоторых приложениях. Однако, эксперты считают, что несмотря на очевидные плюсы, на пути к широкому внедрению постоянной памяти существует множество преград. По текущей динамике развития возможно, что мы не перейдем на новую технологию раньше начала 2030-х годов, а может быть и позже.

#технологии #оперативная память #компьютеры #память #dram #железо
+
Написать комментарий (0)
Apple усовершенствует защиту своего мессенджера iMessage с помощью протокола PQ3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
9
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
10
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
1
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
3
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
1
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
2

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
47
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
44
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
24
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
32

Сейчас обсуждают

Farhad Nedirov
02:29
Один из наиболее популярных производителей??? Их что десятки что-ли? Неудивительно что такую статью пишет человек у которого логика отсутствует от слова совсем
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥. Не интересен, по многим критериям.
Александр Ушаков
02:28
Как можно сравнивать карты за 8к за 16к и за 60к.?? Разница колоссальная, как в цене так и в производительности.... И ты рекомендуешь 1660 super за 20к когда есть 3050 8gb за 23к
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Максим Бардин
02:19
Пост ни о чем. Вот мой список: Самый дешёвый приемлемый проц для игр на сегодня это ryzen 5 2600 Если денег чуть больше, то можно взять r5 3600 с Авито Из нового это r5 5500 Если денег ещё больш...
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Kira625
02:10
Судя по видео они ещё убирающиеся шасси не осилили ;)
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
Алексей Соснов
01:39
Ничего нового - у криворуких разрабов всегда и во всем виноваты тупорылые пользователи .
Сталкивающимся со сбоями в играх Unreal Engine владельцам ЦП Intel рекомендуют проверить разгон
REY_B_
01:38
Движки фуфло. Ни плоских сопел, ни отклоняемого вектора, ни экранирования горячих частей....
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
The-Light We-Cast
01:33
Переводила хлебопечка походу. Ужас какой-то, ничего не понять. Лучше б в оригинале скинули, больше толку было бы. Зачем лезть в перевод если это не ваше.
AMD Ryzen 7 8840U противостоит чипу Van Gogh Steam Deck в игровом тесте при мощности 10 Вт
daem0ns
01:30
не, ядрышки у них немного отличались, в основном количеством кэша. ХР1800 числился под кодовым именем "торобред" и работал в стоке на шине 133(правда большинство позволяло так же шелбаном включить...
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
Profit
01:16
американцы с немцами уже конкретно внаукраине сиранулись - теперь и за англосаксами очередь xDDDDDD
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
Виктор Черницкий
01:12
Подключаем этот ПК к 4к телику и запускаем фортнайт с такими же настройками ,что б картинка была как на пс5 и ждём запах гари с пекарни :) за одно смотрим на фпсы которые даёт пекарня .
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем