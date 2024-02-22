Одной из ключевых преград, является дороговизна производства комплектующих нового типа

На недавнем вебинаре представители отрасли из Ассоциации производителей сетей хранения данных (SNIA) выразили уверенность в том, что новые технологии памяти заменят устоявшиеся модели, такие как DRAM, но это произойдет не раньше конца этого десятилетия.

реклама

Отвечая на вопросы средств массовой информации и обозревателей отрасли, Артур Сайнио, Том Кафлин и Джим Хэнди из SNIA заявили, что постоянная память уже достигла скоростей, которые сравнимы с современной технологией DRAM. Однако, они не смогли однозначно ответить на вопрос о том, какая из новых технологий памяти в конечном итоге заменит DRAM в клиентских ПК и серверах.

Хотя сегнетоэлектрическая память известна своими быстрыми циклами записи, нет гарантии, что она станет доминирующей технологией. Это связано с тем, что множество новых технологий памяти, таких как MRAM, FeRAM и ReRAM, конкурируют за замену существующих стандартов, таких как SRAM, NOR Flash и DRAM.

По мнению экспертов, MRAM имеет серьезное преимущество перед конкурентами, так как скорость его чтения "вероятно, будет конкурировать" со скоростью DRAM в ближайшем будущем. Новые технологии, такие как спин-орбитальный крутящий момент и магнитная анизотропия, управляемая напряжением, также сокращают задержку записи для MRAM, что делает его ведущим кандидатом на замену DRAM.

Однако, производственные затраты являются одной из ключевых преград на пути перехода от DRAM к постоянной памяти. В то время как производство DRAM относительно дешево, может пройти много лет, прежде чем энергонезависимая память станет конкурентоспособной по цене.

Постоянная память, по своей сути, может сохранять контент даже без питания, что даёт ей огромное преимущество в некоторых приложениях. Однако, эксперты считают, что несмотря на очевидные плюсы, на пути к широкому внедрению постоянной памяти существует множество преград. По текущей динамике развития возможно, что мы не перейдем на новую технологию раньше начала 2030-х годов, а может быть и позже.