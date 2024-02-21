По украинским подразделениям активно работают авиация и артиллерия, включая огнеметные системы ТОС-1а Солнцепёк





На протяжении суток подразделения российской армии не прекращали атаковать украинские позиции в западной и центральной частях посёлка Синьковка Харьковской области. Эту информацию сообщают российские военкоры, которые наблюдают за ситуацией на Купянском направлении.

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По утверждению военных корреспондентов, подразделения российской армии выбивают бойцов ВСУ и населённого пункта, применяя артиллерию и авиацию. Украинские силы стремятся сохранить хотя бы частичный контроль над населенным пунктом, упорно защищая каждый квадратный метр в Синьковке. Однако, наступление российских военных не оставляет ВСУ иного выбора, кроме как отступать из населенного пункта или быть полностью уничтоженными.

ВС РФ с помощью системы ТОС-1а атаковали местонахождение украинских формирований в центральной части Синьковки. Огнеметные системы фактически выжигают подразделения ВСУ на их позициях. В то же время российские подразделения наступают как с северо-западного, так и с северо-восточного направлений.

Вместе с Синьковкой, ВС РФ также продвигаются в других районах Купянского направления. В ночь с 20 на 21 февраля по данной территории были нанесены удары с помощью беспилотных летательных аппаратов "Герань-2".

Ближе к вечеру поступила информация о действиях российской авиации против украинских опорных пунктов на Купянском участке. Взятие Синьковки позволит российским войскам выдвинуться дальше к самому Купянску, который является ключевым логистическим узлом для украинских вооруженных сил на этом участке линии соприкосновения.