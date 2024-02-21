Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Украинские военкоры бьют тревогу, касательно ситуации на Угледарском направлении
По словам журналистов, один из батальонов ВСУ может оказаться в полном окружении

реклама

  При условии развития продвижения российской армии на участке фронтовой линии в Марьинке, группировка украинских войск в Угледаре сталкивается с возможностью окружения. Украинские военкоры высказывают такую точку зрения, основываясь на анализе ситуации на данном отрезке линии соприкосновения после сообщений о захвате российскими силами поселка Победа южнее Марьинки.

реклама

  Украинские источники утверждают, что целый батальон Вооруженных Сил Украины уже вот-вот окажется окруженным. Киевские военные корреспонденты напоминают, что речь идет о нескольких сотнях бойцов украинской армии. Информацию, о большем количестве российских военных на данном направлении, источники с украинской стороны воспринимают с тревогой, подчеркивая, что фланги ВСУ ослабли.

  Военкоры требуют от командования Таврической группировки ВСУ незамедлительно организовать вторую линию обороны, чтобы Угледар не постигла участь Авдеевки или Артемовска (Бахмута).

  "Если российские войска продвинутся, то мы получим еще одну Бахмут. Только это будет Угледар", - отмечает одна из украинских военных журналистов.


  По данным украинских информационных ресурсов, якобы прямо сейчас колонны российской бронированной техники наступают на позиции украинских сил с двух направлений в районе Угледара. Аналогичное положение сохраняется и для украинских войск в Курахово, на которое российские войска наступают со стороны Георгиевки.

  Угледарское направление вполне вероятно станет следующим полем битвы, после Авдеевки. Особенно, учитывая, что захват Марьинки значительно облегчил задачу российским войскам по уничтожению и оттеснению украинских формирований также и в соседних населенных пунктах - Георгиевке, Новомихайловке и Победе.

#сво #техника #всу #армия #бои #угледар
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
24
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
10
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
3
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
9
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
53
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
43
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
31
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
137
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
21:27
Заставлять не надо. Прививку сделают и чипируют. Уже сейчас всем нанороботов ввели, они сами чип в голове собирают
Илон Маск: Первый пациент с чипом Neuralink в голове научился управлять мышкой силой мысли
Михаил Barash Андреев
21:25
Интересно, на что способно настоящее российское вооружение, если даже "мультики" в хлам громят крупнейшую натовскую прокси, в которую вложились по полной программе.
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
jshur
21:11
А я стул давно себе купил с газлифтом , тоже нормально !
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
АЕV
21:11
В путинской россии только и остаётся хоть как то поддерживать совковое наследие ибо в его России все что делается и создаётся то либо в мультиках по путивизору либо в единичных экземплярах для парадов...
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
Дмитрий Зяблов
21:10
Точно? А не свыни всё измазали и сами себя даже?
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Kefir32
21:07
А прикинь, потом добровольно-принудительно заставят ставить всем. И будут на ПК считывать обо всем, что ты думаешь))
Илон Маск: Первый пациент с чипом Neuralink в голове научился управлять мышкой силой мысли
22870
21:06
У ВМФ ВБР все плохо, но это нормально. А у КНР все хорошо, но их 1.35 миллиардов не хватит и на захват островов. Ну все норм, ВС КНР слабы, там ведь нет трясущими рудиментарными органами трансгендеро...
О деградации Королевского военно-морского флота Великобритании
Иван Бородин
21:05
Активно заколачивают гвозди в крышку собственного гроба!
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
32Влад32
20:58
Леху завалили. Теперь понятно - кому это выгодно.
Генсек НАТО заявил, что обеспечение «победы Украины» — это лучший способ «почтить память Навального»
Максим Богданов
20:57
Так ведь xp1800 по моему к бартону относится, могу попутать, много воды утекло. Сам владел бартоном в разгоне до 2300 мгц на алюминьке кулере
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем