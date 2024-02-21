По словам журналистов, один из батальонов ВСУ может оказаться в полном окружении

При условии развития продвижения российской армии на участке фронтовой линии в Марьинке, группировка украинских войск в Угледаре сталкивается с возможностью окружения. Украинские военкоры высказывают такую точку зрения, основываясь на анализе ситуации на данном отрезке линии соприкосновения после сообщений о захвате российскими силами поселка Победа южнее Марьинки.

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Украинские источники утверждают, что целый батальон Вооруженных Сил Украины уже вот-вот окажется окруженным. Киевские военные корреспонденты напоминают, что речь идет о нескольких сотнях бойцов украинской армии. Информацию, о большем количестве российских военных на данном направлении, источники с украинской стороны воспринимают с тревогой, подчеркивая, что фланги ВСУ ослабли.

Военкоры требуют от командования Таврической группировки ВСУ незамедлительно организовать вторую линию обороны, чтобы Угледар не постигла участь Авдеевки или Артемовска (Бахмута).

"Если российские войска продвинутся, то мы получим еще одну Бахмут. Только это будет Угледар", - отмечает одна из украинских военных журналистов.





По данным украинских информационных ресурсов, якобы прямо сейчас колонны российской бронированной техники наступают на позиции украинских сил с двух направлений в районе Угледара. Аналогичное положение сохраняется и для украинских войск в Курахово, на которое российские войска наступают со стороны Георгиевки.

Угледарское направление вполне вероятно станет следующим полем битвы, после Авдеевки. Особенно, учитывая, что захват Марьинки значительно облегчил задачу российским войскам по уничтожению и оттеснению украинских формирований также и в соседних населенных пунктах - Георгиевке, Новомихайловке и Победе.