Компания опасается, что в будущем хакеры сумеют получить доступ к квантовым вычислениям и безопасность данных окажется в опасности

Apple Inc. реализует усовершенствования в защите своего мессенджера iMessage в ответ на надвигающуюся угрозу атак, основанных на использовании квантовых вычислений.

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Компания сообщила в среду о внедрении изменений в новую систему, названную PQ3. Это более сложная форма шифрования, способная предотвратить атаки со стороны квантовых компьютеров - развивающейся технологии, которая может выполнять вычисления на порядок быстрее, чем традиционные компьютеры.

Существует опасение, что в будущем такие компьютеры могут стать настолько мощными и иметь необходимые математические возможности для взлома современных криптографических инструментов. Новый протокол безопасности уже добавлен в бета-версии iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 17.4 и watchOS 10.4, которые станут доступны всем пользователям в ближайшие недели. В конце года он заменит текущие протоколы безопасности для всех чатов в iMessage.

Хотя на данный момент у хакеров нет доступа к квантовым компьютерам, они могут провести так называемую атаку "собрать сейчас, расшифровать позже". Это означает, что они могут сейчас красть данные сообщений и в будущем использовать более мощные компьютеры для взлома шифрования. Apple заявила, что ее новая система предназначена для предотвращения таких атак.

Предупреждения о потенциальных атаках на квантовых компьютерах вызывают ужас у IT-гигантов. Генеральный директор SandboxAQ, Джек Хидари, утверждает, что такие компьютеры станут доступными к концу десятилетия и вызовут "катастрофу безопасности". Правительства также занимаются этой проблемой: два года назад Сенат США принял законопроект, целью которого было преодоление этой угрозы.

Apple заявила, что PQ3 "обладает самыми надежными защитными свойствами среди всех крупномасштабных протоколов обмена сообщениями в мире". Компания считает, что эта система обеспечивает более надежную защиту, чем мессенджер Signal, который давно считается золотым стандартом в области шифрованной связи.