Новое решение должно будет помочь с внедрением технологий искусственного интеллекта в мобильные устройства

Samsung Electronics объявила о сотрудничестве с британской компанией ARM, специализирующейся на разработке полупроводников и программного обеспечения, для создания следующего поколения процессора Cortex-X. Предполагается, что данное партнерство поможет улучшить производительность и энергоэффективность процессора, производимого с использованием новейшей технологии компании Samsung Foundry - Gate-All-Around (GAA).

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В пресс-релизе, анонсирующем данное партнёрство, Samsung заявляет, что это сотрудничество является первым шагом к долгосрочному взаимопониманию между двумя компаниями, что позволит им переработать 2-нанометровый GAA для центров обработки данных. Они также собираются совместно работать над новым решением на основе искусственного интеллекта, которое, по словам Samsung, "произведет революцию на будущем рынке мобильных компьютеров с генеративным ИИ".

В пресс-релизе также отмечается, что для современной технологической отрасли критически важно предоставлять "правильные чипы с первого раза", оставаясь конкурентоспособными в плане мощности, производительности и площади. Для достижения этой цели компании внедрили решение по совместной оптимизации технологий проектирования, что позволило одновременно оптимизировать проектирование и производство, максимизируя преимущества как для процессора Cortex-X, так и для технологии GAA.

Samsung также подчеркивает, что генеративный искусственный интеллект является ключевым фактором роста новых продуктов, намекая на то, что партнерство также поможет упростить внедрение решений ИИ в предложения клиентам. Однако, компания не уточняет, начнется ли сотрудничество с узла по производству SF2, который ожидается в следующем году, или с узла SF2P, запуск которого запланирован на 2026 год.

Стоит отметить, что Samsung и ARM имеют долгосрочные партнерские отношения и уже несколько лет сотрудничают. За последние десятилетия миллионы устройств, изготовленных на различных технологических узлах Samsung Foundry, были оснащены чипами, разработанными ARM. Кроме того, почти все телефоны и планшеты Samsung оснащены либо процессорами Qualcomm, либо собственными чипами Exynos, основанными на разработках ARM.