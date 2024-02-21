Ученые надеются, что это открытие позволит выяснить откуда появилась вода на Земле

Ученые до сих пор не до конца понимают, как вода появилась на Земле, однако, недавнее открытие может пролить свет на эту загадку. Согласно исследованию, астрономы подтвердили наличие микроскопического количества воды на астероидах. Это первый случай обнаружения воды на их поверхности.

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Учёные обнаружили следы материала, который предположительно является водой, на нескольких крупных астероидах: 7 Ирис, 18 Мельпомена и 20 Массалия. Исследования показали, что на астероидах Ирис и Массалия присутствует количество воды, сравнимое с тем, что было ранее обнаружено на поверхности Луны. Ранее открытие воды на астероидах могло быть ошибочно принято за гидроксил.

Это открытие имеет особую важность из-за местоположения астероидов и их связи с формированием солнечной системы. Оно может помочь астрономам раскрыть тайну о том, как вода впервые появилась на Земле. Существует множество теорий на этот счет.

Предполагается, что во время формирования солнечной системы более 4,5 миллиардов лет назад, внутренняя часть системы была слишком горячей, чтобы вода образовалась самопроизвольно. Согласно одному из правдоподобных объяснений, воду могли принести на Землю удары ледяных комет и лун из внешней солнечной системы. Однако, для этого необходимы нестабильные орбиты внешних планет, таких как Юпитер. Другие источники данных указывают на то, что большая часть воды на Земле присутствовала с момента формирования планеты или после мощного столкновения, которое привело к образованию Луны.

Недавнее открытие расширяет потенциальное количество мест во внутренней солнечной системе, где может находиться вода. Дальнейшие исследования позволят расширить нашу систему знаний.

Астрономы пришли к этим выводам благодаря данным самолета-обсерватории инфракрасной астрономии NASA SOFIA, на котором был установлен крупнейший телескоп в своем роде. Использование самолета позволило проводить наблюдения из стратосферы Земли, минуя атмосферные помехи. В дальнейшем для изучения астероидов будет использоваться телескоп Джеймса Уэбба, который сделал потрясающие изображения солнечной системы и внешней вселенной с момента своего запуска в 2021 году. Важно отметить, что самолет-обсерватория SOFIA был закрыт в 2022 году.