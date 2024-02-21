реклама
Корпорация Alphabet Inc., владеющая компанией Google, представила новую открытую языковую модель искусственного интеллекта под названием Gemma, изменив свою общую стратегию собственных технологий искусственного интеллекта за пределами общественного внимания.
реклама
В среду Google объявил о создании Gemma, которая специализируется только на обработке текста. Эта модель была разработана на основе исследований и технологий, использованных при создании флагманской модели ИИ компании - Gemini. Она будет доступна в двух версиях: одна будет ориентирована на клиентов, планирующих разрабатывать ПО для искусственного интеллекта с использованием мощных чипов и центров обработки данных, а другая - для создания более экономичных приложений.
Google разработала технологию генеративного искусственного интеллекта, однако, отстает от OpenAI и других. Несмотря на то, что выпуск более открытых моделей Gemma может показаться контрастирующим с предыдущими целями компании в области искусственного интеллекта, в Google заявили, что это просто продолжение их истории инноваций в сфере открытого исходного кода.
"Для нас это новая возможность сотрудничать с сообществом для создания новых перспектив в области исследований и разработок искусственного интеллекта, работая в партнерстве с людьми как внутри, так и за пределами Google", - сказал в интервью директор по управлению продуктами Google DeepMind, Трис Варкентин.
Некоторые наблюдатели, включая нескольких сотрудников Google, критикуют интернет-гиганта за предоставление преимущества сообществу разработчиков с открытым исходным кодом в области искусственного интеллекта.