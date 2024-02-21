Данная модель будет специализироваться только на обработке текста

Корпорация Alphabet Inc., владеющая компанией Google, представила новую открытую языковую модель искусственного интеллекта под названием Gemma, изменив свою общую стратегию собственных технологий искусственного интеллекта за пределами общественного внимания.

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В среду Google объявил о создании Gemma, которая специализируется только на обработке текста. Эта модель была разработана на основе исследований и технологий, использованных при создании флагманской модели ИИ компании - Gemini. Она будет доступна в двух версиях: одна будет ориентирована на клиентов, планирующих разрабатывать ПО для искусственного интеллекта с использованием мощных чипов и центров обработки данных, а другая - для создания более экономичных приложений.

Google разработала технологию генеративного искусственного интеллекта, однако, отстает от OpenAI и других. Несмотря на то, что выпуск более открытых моделей Gemma может показаться контрастирующим с предыдущими целями компании в области искусственного интеллекта, в Google заявили, что это просто продолжение их истории инноваций в сфере открытого исходного кода.

"Для нас это новая возможность сотрудничать с сообществом для создания новых перспектив в области исследований и разработок искусственного интеллекта, работая в партнерстве с людьми как внутри, так и за пределами Google", - сказал в интервью директор по управлению продуктами Google DeepMind, Трис Варкентин.

Некоторые наблюдатели, включая нескольких сотрудников Google, критикуют интернет-гиганта за предоставление преимущества сообществу разработчиков с открытым исходным кодом в области искусственного интеллекта.