По словам уполномоченных органов, это была одна из самых масштабных организаций

В столице Украины и Киевской области представителями ТЦК и военкомата была налажена схема по организации массового уклонения граждан от мобилизационных мероприятий. Специальные службы уже сообщили, что деятельность данной группировки была раскрыта и все виновные уже допрашиваются.

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По заявлению представителей правоохранительных органов, это была «беспрецедентно масштабная схема». Ее создал бывший начальник ТЦК ВСУ. Несмотря на уход чиновника в отставку, дело оборотня в погонах продолжается уже достаточно долгое время. По имеющимся данным украинских спецслужб, призывник за взятку в размере от 6 тысяч до 10 тысяч долларов получал освобождение от отправки в войска. Помимо этого, их консультировали по вопросу бегства из страны.

Конкретные цифры потенциальных бойцов украинской армии, уклонившихся таким образом от мобилизации, не раскрывается. Есть подозрения, что речь идет даже не о десятках человек. Уклонение от мобилизации поставлено на Украине «на поток». Ключевую роль в этой деятельности часто играют сами военные комиссары, использующие свои полномочия по максимуму.

Администрация Зеленского в реальности не способна пресечь коррупцию в территориальных центрах комплектования, поэтому единственное, что могут делать украинские власти – хватать на улицах тех украинцев, у которых нет денег откупиться в военкоматах.