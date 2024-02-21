В настоящий момент, функция проходит бета-тестирование и является бесплатной

Adobe запустила инновационного помощника c искусственным интеллектом для Reader и Acrobat. Компания заявляет, что ИИ-ассистент способен генерировать сводки и аналитику из длинных документов, отвечать на вопросы и форматировать сгенерированную информацию.

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Этот помощник, находящийся в стадии бета-тестирования, использует такие же модели машинного обучения, как и Acrobat Liquid Mode - технология, обеспечивающая быстрое чтение PDF-файлов на мобильных устройствах.

На данный момент новый ИИ-ассистент доступен для клиентов Acrobat Individual, Pro и Teams, а также для пробных пользователей Acrobat Pro. В ближайшие дни и недели его функции появятся в Reader. За использование помощника не взимается дополнительная плата, пока он находится в бета-версии. ИИ-ассистент способен сканировать содержимое PDF-файлов, предоставлять краткий обзор и отвечать на вопросы о его содержимом с помощью диалогового интерфейса. Кроме того, помощник может генерировать цитаты, чтобы пользователи могли легко перепроверить источник ответов ИИ. Он также способен консолидировать и форматировать данные для создания электронных писем, презентаций, отчетов и всего остального.

Несмотря на то, что ChatGPT предлагает аналогичный сервис, ИИ от OpenAI требует предварительной загрузки PDF-файлов и других файлов, в то время как генеративный ИИ от Adobe полностью интегрирован в их продукты. Adobe решила привычные проблемы, связанные с генеративным ИИ, и отметила, что все дополнительные функции помощника охватываются протоколами безопасности данных. Компания подчеркнула, что никакое содержимое документов клиентов не сохраняется и не используется для обучения искусственного интеллекта без их явного согласия.

Как и в случае с другими искусственными интеллектами, пользователи будут обязаны подписаться на новый дополнительный план подписки, когда ИИ-ассистент выйдет из бета-версии. Однако на данный момент нет информации о том, сколько Adobe планирует взимать с клиентов.