Западные и украинские чиновники не забывают о беженцах, которые могут пополнить ряды ВСУ

Украинские власти уже долгое время ищут способ вернуть своих военнообязанных граждан из европейских государств и пополнить ими угасающие резервы Вооруженных Сил Украины. В стране уже приняли законы, предусматривающие ряд наказаний и санкций в отношении уклонистов.

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Однако, в настоящее время, Киев только ищет механизм с помощью которого можно будет наладить пересылку украинских граждан на родину, хоть ранее чиновники и отрицали необходимость таких мер. В какой-то момент администрация Зеленского была готова просто получать денежные компенсации своих "громодян", бежавших от боевых действий заграницу.

И вот, накануне, региональный директор управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе, Филипп Леклер заявил, что Киев имеет право вернуть своих граждан, которые пригодны для службы в армии. Стоит отметить, что за последний год украинские политики успели расширить возможности для мобилизационного процесса, добавив людей с рядом заболеваний и инвалидностей к разряду "годен для службы в армии".

"Украина имеет полное право провести мобилизацию своего населения. Это также касается находящихся за границей беженцев призывного возраста",— сказал Леклер.

Судя по всему, тема с возвращением беженцев на родину не закрыта, а со временем процесс будет лишь обрастать новыми механизмами для реализации, как это происходит с замороженными активами России. Уже второй год средства находятся в замороженном состоянии, но постепенно западные чиновники начинают их разграблять.

Самое ироничное в сложившейся ситуации то, что наиболее безопасной страной на планете для украинских граждан, подлежащих мобилизации, является Российская Федерация.