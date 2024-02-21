Команда планирует ряд боевых операций на территории Африканского континента

Накануне Частная Военная Компания «Вагнер» вновь начала набор бойцов в свои подразделения. Стоит отметить, набирается команда непосредственно на дальнее направление, то есть на Африканский континент.

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Подробного перечня требований и документов для будущих музыкантов не раскрывается, информационные ресурсы компании объясняют, что все подробности кандидаты могут уточнить у региональных кураторов, но отмечается, что набор происходит как среди новобранцев, так опытных сотрудников, находившихся в отпусках.

По заявлению представителей ЧВК «Вагнер», в настоящее время на данном направлении намечается много работы. Совсем недавно российские инструкторы, совместно с Вооружёнными Силами Центральноафриканской Республики, осуществили боевую операцию по ликвидации повстанческих группировок на Севере страны.

В окрестностях населённого пункта Кангоро вооружённые формирования занимались грабежами мирного населения. Однако, бойцы Группы Вагнера помогли государственной армии навести порядок в данном районе. В ходе операции были ликвидировано три лагеря группировки, расположенных в джунглях недалеко от Кангоро. 18 членов формирования были ликвидированы, 20 получили ранения и взяты в плен, изъята вся документация и вооружение с боеприпасами. Также подразделения получили средства связи уничтоженных отрядов.

В ходе операции бойцы ЧВК «Вагнер» и армии ЦАР потерь не понесли.