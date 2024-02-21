Американские представители заявляют, что это помешает их личному сценарию по решению конфликта

Соединенные Штаты Америки вновь блокировали резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддерживала прекращение огня в Газе, ссылаясь на собственные усилия по прекращению израильских нападений на Рафах, где находится более 1 миллиона палестинцев.

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Из 15 членов Совета Безопасности 13 проголосовали в пользу предложенного Алжиром текста, единственной арабской страной, сидящей в Совете. США, обладающие правом вето, заблокировали резолюцию, а Великобритания воздержалась. Проект требовал немедленного гуманитарного прекращения огня, предупреждал о насильственном перемещении палестинцев и призывал к освобождению всех заложников.

"Совет Безопасности не может оставаться пассивным по отношению к призывам о прекращении огня в Газе. Молчание и небрежность - неприемлемы. Сейчас настало время для действий и истины", — заявил перед голосованием Амар Бенджама, посланник Алжира в ООН.

Однако, американская сторона заявляет, что данная инициатива будет лишь мешать и заблокировала предложение. Несмотря на разговоры о стремлении обеспечить мир в регионе, Соединённые Штаты не предприняли никаких действий для этого, а лишь продолжают поставлять оружие Израилю и поддерживать его в агрессии против мирного населения Палестины как в вопросе поставок, так и на политической арене.

В настоящий момент, порядка 30 тысяч мирных граждан Палестины стали жертвами ракетно-бомбовых ударов со стороны Израиля.