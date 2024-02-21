5,56-миллиметровая винтовка Next Generation SAR будет оснащаться всеми необходимыми модулями и доступна также в варианте снайперского оружия

В рамках авиационного мероприятия в Сингапуре, начавшегося 20 февраля, компания ST Engineering показала передовую штурмовую винтовку нового поколения. Интересной особенностью этого оружия является его футуристический дизайн, который привлекает внимание.

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Это изделие калибра 5,56 миллиметра получило название Next Generation SAR. Оно позиционируется как вооружение, обладающее преимуществами буллпап-конструкции, такими как компактность и лучшая пригодность в боях на ближней дистанции в условиях города, но при этом оно сохраняет модульность, необходимую для оснащения дополнительными боевыми аксессуарами и модулями.

Кроме базовой модели, Next Gen SAR также имеется в снайперской конфигурации. Данный вариант оснащен системой управления огнем, которая может обнаруживать движущиеся цели. Кроме того, есть конфигурация для запуска гранат, которая интегрирована с боковым заряжанием пусковой установки STK40GL от ST Engineering.

Вес Next Gen SAR равен примерно 4 кг. Как и предыдущая модель винтовки SAR 21, новейшее изделие имеет ствол длиной 508 мм и общую длину от 670 до 810 мм в зависимости от выбранной конфигурации.

Благодаря уникальной конструкции, Next Gen SAR даёт возможность удобно стрелять как правшам, так и левшам. Также используется регулируемый приклад для улучшения эргономики.

Различные концерны и оружейные компании продолжают разрабатывать всё более совершенные системы вооружений и боеприпасов. На фоне нарастающего напряжения во всём мире, все крупные игроки стремятся заключить как можно больше выгодных контрактов на поставки оружия.