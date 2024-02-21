Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Испанская полиция подтвердила ликвидацию российского пилота-предателя Максима Кузьминова
Ранее данный персонаж, находясь за штурвалом Ми-8, намеренно приземлился на контролируемой ВСУ территории

реклама

  Российский бывший военный летчик Максим Кузьминов, предатель, угнавший вертолет Ми-8 и перебравшийся в Украину, действительно был ликвидирован. Эту информацию подтвердили в The New York Times ссылаясь на испанскую полицию.

реклама

  По данным испанских правоохранителей, Кузьминов был ликвидирован в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте. Там и было обнаружено тело с несколькими огнестрельными ранениями, предположительно принадлежащее Максиму Кузьминову. До этого, источники в испанской гражданской гвардии сообщали о его пристрастии к алкоголю и вредным веществам, а также о возможной связи с сомнительными схемами.

  Дополнительные детали о смерти Кузьминова пока не раскрываются испанской полицией, дело засекречено. Однако, представители Главного Управления Разведки Минобороны Украины были одними из первых, кто подтвердил его гибель. Затем секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Кузьминову предлагали остаться в стране.

  Напомним, что Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа на борту. Его сослуживцы погибли в схватке с украинскими формированиями, а сам Кузьминов перешел на сторону ВСУ и дал интервью украинским СМИ.

  Следует отметить, что, несмотря на официальные заявления испанской полиции, к информации о ликвидации Кузьминова следует отнестись с некоторым сомнением. Ведь инсценирование смерти предателей, шпионов или свидетелей, а затем перевод в безопасное место с использованием новой личности - это распространенная практика спецслужб.

  Однако, есть вероятность, что Кузьминов вовлекся в мафиозные схемы в Испании и был убит бандитами или же украинские спецслужбы устранить его, посчитав его ненужным.

#сво #техника #всу #армия #ми-8 #вертолёт #максим кузьминов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
3
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
3
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
15
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
1
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
9
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
6
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
Характеристики камер Xiaomi 14 Ultra позволяют замахнуться на Galaxy S24 Ultra
+
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
6
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
1
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
1
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
НАСА ищет добровольцев, которые будут жить в течение года как на Марсе
3
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
7
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в атмосфере луны Юпитера Каллисто
1

Популярные статьи

Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
69
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
23
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
9
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
39
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
28
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
26
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
19
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
131

Сейчас обсуждают

Паша Леонтьев
14:20
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a4yzouDRnLI
NYT: при отступлении из Авдеевки исчезло около тысячи бойцов ВСУ – командование не может их найти
Паша Леонтьев
14:19
https://assets.gogetfunding.com/wp-content/uploads/2023/02/7799353/img/cimg_7799353_1677164921-960x961.jpg Организация помогает мобикам слинять с СВО и остаться в живых.
NYT: при отступлении из Авдеевки исчезло около тысячи бойцов ВСУ – командование не может их найти
Ник Хобо
14:19
А еще они заявляли что 8 ГБ оперативки у них работает как 16 ГБ у других производителей.
Apple заявляет, что серия iPhone 15 обеспечивает лучшее время автономной работы, чем iPhone 14
Бахтиёр Кудратуллаев
14:18
уффф красный кал за 65. уффф жоско щя опозорился
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Артём Степанов
14:11
там 10к разницы
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Марат Бикмуллин
14:09
Тогда и ракета не попадёт в цель
EpiSci разрабатывает программу для отслеживания гиперзвуковых ракет с помощью спутников
seryi-34
14:08
Хороший план, но может быть лучше за эти же деньги взять на Озоне новую rx 7800 хт?))) Кстати, чем плохи AsRock?
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Сер Виат
14:06
Национализировать во благо граждан и интересов местного населения!- Миллиарды своих хранили за рубежом, а тута им инвестиций суки ищут.
Месторождение лития в Забайкалье выставят на аукцион
OgoGoLog
14:03
Налоги поступают и в бюджет РФ, и в Китай с тех же вещей. У нас реализацией свои юр. лица занимаются, напрямую ты мало что где купишь, даже без санкций.
В Белом доме уточнили, какие отрасли попадут под очередные антироссийские санкции
Глеб Скаковский
13:52
Анархия - это строй в котором отсутствуют властные структуры по определению. В Аргентине - либеральный авторитаризм с плавным скатыванием в тоталитаризм без надежды на какой бы то ни было успех в этом...
Китай не собирается менять существующий, а тем более создавать новый мировой порядок — Лю Цзяньчао
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем