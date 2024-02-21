Ранее данный персонаж, находясь за штурвалом Ми-8, намеренно приземлился на контролируемой ВСУ территории

Российский бывший военный летчик Максим Кузьминов, предатель, угнавший вертолет Ми-8 и перебравшийся в Украину, действительно был ликвидирован. Эту информацию подтвердили в The New York Times ссылаясь на испанскую полицию.

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По данным испанских правоохранителей, Кузьминов был ликвидирован в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте. Там и было обнаружено тело с несколькими огнестрельными ранениями, предположительно принадлежащее Максиму Кузьминову. До этого, источники в испанской гражданской гвардии сообщали о его пристрастии к алкоголю и вредным веществам, а также о возможной связи с сомнительными схемами.

Дополнительные детали о смерти Кузьминова пока не раскрываются испанской полицией, дело засекречено. Однако, представители Главного Управления Разведки Минобороны Украины были одними из первых, кто подтвердил его гибель. Затем секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Кузьминову предлагали остаться в стране.

Напомним, что Кузьминов угнал вертолет с двумя членами экипажа на борту. Его сослуживцы погибли в схватке с украинскими формированиями, а сам Кузьминов перешел на сторону ВСУ и дал интервью украинским СМИ.

Следует отметить, что, несмотря на официальные заявления испанской полиции, к информации о ликвидации Кузьминова следует отнестись с некоторым сомнением. Ведь инсценирование смерти предателей, шпионов или свидетелей, а затем перевод в безопасное место с использованием новой личности - это распространенная практика спецслужб.

Однако, есть вероятность, что Кузьминов вовлекся в мафиозные схемы в Испании и был убит бандитами или же украинские спецслужбы устранить его, посчитав его ненужным.