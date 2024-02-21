В Пентагоне заявили, что большая часть выделяемых средств уходит не на саму военную технику, а на её обслуживание

По словам генерального инспектора министерства обороны, Пентагон оказался неподготовленным к обслуживанию отправленной украинским военным боевой техники, такой как танки M1 и перехватчики ПВО Patriot. Предоставленная Украине бронетехника и системы противовоздушной обороны не имеют должного плана для обеспечения долгосрочной эффективности, заявил генеральный инспектор Роберт Сторч, который опубликовал два отчета во вторник. Несмотря на то, что министерство обороны в настоящее время занимается разработкой плана, отсутствие предвидения этой необходимости вызывает вопросы.

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Среди других примеров, Сторч упомянул, что Пентагон провел курсы базового и технического обслуживания систем ПВО Patriot, а также предоставил запасные части и расходные материалы, но не обеспечил глубокую подготовку по вопросам технического обслуживания, прогнозирования потребности в ресурсах, системы снабжения запасными частями и средствами, необходимыми для поддержания боеготовности. Учитывая приостановку поставок нового вооружения украинской республиканской оппозицией в Палате представителей Конгресса США, поддержание уже переданного вооружения стало особенно важным, так как конфликт продолжается уже почти третий год.

По данным на август прошлого года, Пентагон отправил или собирается отправить 186 боевых машин Bradley, 189 боевых машин Stryker и 31 танк M1 Abrams, плюс неизвестное количество систем Patriot. Генеральный инспектор заключил, что без необходимой материальной поддержки, включая запасные части, боеприпасы и техническое обслуживание, украинцы не смогли бы поддерживать боеготовность этих систем.

Пентагон уделяет значительное внимание поддержке вооружений, которое часто составляют более 70% расходов на программу. Обсуждая возможную отправку самолетов F-16 на Украину, министр обороны Ллойд Остин указал на необходимость разработки долгосрочного плана обеспечения.



