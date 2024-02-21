По словам военных, необходимо будет выбрать, какие города ВСУ смогут удержать, а какие нет

Ситуация с рассмотрением законопроекта о выделении денежной и военной помощи для Киева вновь обсуждается в американском военном ведомстве. Напомним, что в настоящий момент Конгресс США находится на каникулах, которые продлятся до 28 февраля. Палата представителей заявила, что вопрос о предоставлении помощи Украине будет рассмотрен не ранее второй декады марта.

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В Министерстве Обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что они уже с октября профинансировали Украину на сумму почти полмиллиарда долларов. Однако, если вопрос о возобновлении помощи не будет решен, то украинскому командованию придется принять решение, какие именно города украинские формирования сумеют удержать, а какие им придётся оставить.

В свете этих событий миллиардер Илон Маск заявил о необходимости начать переговоры. По его словам, они должны были начаться уже год назад, но были саботированы, что привело к большим потерям.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении Авдеевки и уничтожении так называемого плацдарма ВСУ в Крынках. Киев пытается опровергнуть потерю Крынок, заявляя, что там продолжаются бои и украинские военные занимают выгодные позиции. Однако, по имеющейся информации, российские войска уже зачистили данный населённый пункт.