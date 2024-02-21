Данный комплекс является прямым аналогом российского изделия Панцирь, но имеет ряд технических особенностей

Система противовоздушной обороны Gurz, разработанная компанией Aselsan и представленная на всемирной оборонной выставке в Саудовской Аравии, является значительным прорыв в области технологий ПВО. Новейшее турецкое изделие превзошло известный российский "Панцирь", согласно алжирскому изданию Mena Defense. Установленная на платформе Seyit 8x8 компании Anadolu Isuzu, система Gurz обеспечивает универсальную защиту от воздушных угроз благодаря своему боевому арсеналу. Он включает в себя 35-миллиметровую пушку и четыре ракеты ПВО Bozdogan или Gokdogan.

реклама

Ключевым фактором эффективности системы Gurz является наличие радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что значительно повышает возможности обнаружения и отслеживания целей, по сообщениям СМИ. В отличие от китайской системы Type 625e, похожей на "Панцирь-СМ", Gurz не стал имитировать российскую ЗРПК. Китайская система использует 25-миллиметровую пушку "Гатлинг", что обеспечивает более высокую скорострельность по сравнению с двумя 30-миллиметровыми орудиями "Панциря".

Gurz, напротив, оснащен уникальной 35-миллиметровой скорострельной пушкой Goker, использующей осколочные боеприпасы "Атом" для борьбы с БПЛА и минидронами путем создания большого количества поражающих элементов, заявляют в издании. Кроме ракет Bozdogan и Gökdogan, аналогов Sidewinder и AMRAAM, Gurz вооружен также четырьмя зенитными ракетами малой дальности, размещенными вокруг боевой башни.

Таким образом, система Gurz представляет собой впечатляющий пример передовых технологий в области противовоздушной обороны и демонстрирует турецкую инновационность и стремление к улучшению своей военной мощи.