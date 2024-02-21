Украинские формирования вынуждены были оставить посёлок, понеся потери от артиллерии

На территории Угледарского направления сегодня российская армия провела успешную наступательную операцию. Подразделениям удалось занять посёлок Победа, что стало важным достижением.

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В начале дня, поступала информация о проникновении российских бойцов в село Победа, от стороны Марьинки. Благодаря артиллерийским ударам и авиации, украинская сторона, несущиая существенные потери, вынуждена была отступить со своих позиций, находившихся в черте села.

На текущий момент, в посёлке больше нет основных сил ВСУ. Бойцы проводят очистку и разминирование, чтобы обеспечить безопасность. На момент вхождения российских войск, в населённом пункте Победа находилось примерно 250 украинских солдат. Также украинские формирования разместили свою артиллерию и бронированную технику, которые обстреливали Марьинку и Петровский район Донецка.

По актуальной информации, около 60 процентов украинского личного состава, находившегося в селе Победа, были ликвидированы, а выжившие уходят в сторону села Константиновка, которое находится ближе к Угледарскому направлению.

Возможно, армейские подразделения РФ в ближайшее время смогут продвинуться к оборонительной линии украинских войск, которая проходит через Новомихайловку, Парасковиевку и Константиновку. В то же время, продолжается продвижение Вооруженных Сил РФ в Новомихайловке для преодоления обороны украинских вооруженных сил на пути к упомянутому угледарскому направлению.