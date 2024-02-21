О состоянии первого пациента Neuralink с мозговым чипом сообщил Илон Маск в ходе беседы на мероприятии Spaces

Спустя всего несколько недель после того, как Илон Маск объявил о первом испытуемом, который получил имплантат от его компании Neuralink, он сообщает, что пациент полностью выздоровел и может управлять компьютерной мышью только своими мыслями.

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"Прогресс весьма обнадеживающий, и, похоже, пациент полностью восстановился без каких-либо известных побочных эффектов. Пациент способен перемещать курсор по экрану, просто мысленно задавая направление", - рассказал Маск во время беседы с Кэтрин Бродски в рамках мероприятия Spaces на платформе X.

Основатель Neuralink отметил, что в настоящее время компания, занимающаяся имплантацией мозговых чипов, стремится достичь максимального количества щелчков мыши от пациента.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало Neuralink разрешение на начало первого клинического исследования на людях еще в мае прошлого года, что открыло путь к разработке интерфейса "мозг-машина", способного потенциально лечить неврологические заболевания, паралич, слепоту и другие патологии. В сентябре компания начала принимать заявки на свое первое клиническое испытание.

В конце января Маск объявил на Х, что первый пациент Neuralink успешно восстанавливается после операции по установке имплантата, и результаты по обнаружению нейронных спайков оказались положительными.

Тогда Маск также рассказал, что первый продукт Neuralink, называемый Телепатия, позволит управлять телефоном или компьютером, а через них – практически любым устройством, и всего лишь мысленно. В первую очередь будут использовать его те, кто утратил способность пользоваться конечностями.