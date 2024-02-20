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Zelikman
Курганский машиностроительный завод передал в войска первую партию БМП-3 в 2024 году
Все поставленные войскам БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками и дополнительными защитными экранами

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  Курганский машиностроительный завод успешно передал партию бронированной техники Вооруженным Силам России. Данная партия является первой в 2024 году и включает в себя некоторое количество боевых машин пехоты БМП-3. Министерство Обороны получило технику железнодорожным транспортом. Количество машин в партии остается неизвестным, однако, пресс-служба Ростеха подчеркнула, что это число на 50% превышает аналогичный показатель прошлого года.

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  Курганмашзавод продемонстрировал впечатляющий темп работы, снабжая армию необходимыми на поле боя боевыми машинами своевременно и в необходимых количествах. Также сообщается, что все поставленные войскам БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками и дополнительными экранами. Эта боевая машина пехоты заслужила признание в подразделениях на передовой. В своей зоне ответственности, техника является основным типом боевых машин пехоты российской армии, вместе с БМП-2, оснащенной боевым модулем "Бережок".

  БМП-3 имеет на вооружении 100-миллиметровую пусковую установку 2А70, 30-миллиметровую автоматическую пушку 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. Эта техника необходима для транспортировки военнослужащих России к передовым позициям, повышения мобильности подразделений, их огневой мощи и защищенности бойцов на полях сражений, причем даже в условиях применения ядерного оружия. Также техника может эффективно взаимодействовать с основные боевыми танками.

#россия #сво #техника #армия #оружие #бмп-3
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