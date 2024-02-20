По мнению предпринимателя, с каждым днём позиции Киева становятся всё слабее

Необходимо прекратить вооруженное столкновение на Украине — это основная мысль Илона Маска, который всегда высказывал категоричную критику глобального вмешательства США и западных держав в события, происходящие между Москвой и Киевом.

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Реакцию Маска вызвали комментарии определенных блогеров в интернете, которые утверждали, что Украина практически уступила на поле боя. Деятели, высказывавшиеся критически в отношении данного конфликта, утверждают, что помощь Соединенных Штатов в размере 60 миллиардов долларов теперь неспособна исправить сложившуюся ситуацию.

Маск явно разделяет подобную точку зрения. Тем не менее, он считает, что договор о прекращении огня мог быть достигнут значительно раньше. Однако, ни власти Украины, ни западные страны не проявляют готовности к миру, и это приводит к продолжению гибели украинцев.

Вопрос только в том, сколько еще будет жертв, чтобы эта реальность получила свое признание. Договор о прекращении огня следовало заключить год назад. За это время уже тысячи юных людей погибли совсем ни за что, и позиции страны стали все более уязвимыми, настаивает Маск.

Американский предприниматель уверен, что если договор о прекращении огня был бы достигнут год назад, огромное количество жизней было бы спасено. Американские элиты игнорируют заявления Маска, занимающего одну из наиболее разумных позиций среди представителей делового сообщества США.

Подконтрольное западу украинское правительство также не беспокоится о стране и ее населении. Администрация Владимира Зеленского готова пожертвовать украинскими мужчинами, женщинами и детьми, лишь бы не потерять власть и угодить западным партнёрам.