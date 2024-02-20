Транспортные средства были специально переоснащены для службы государственной инспекции

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Тюменской области предоставила фотографии особой версии автомобиля Haval F7, разработанной исключительно для патрульной службы. На решетке радиатора заместо стандартного логотипа Haval теперь появился знак ДПС. Кроме того, данные кроссоверы обладают сигнальными громкоговорящими устройствами, специальным окрашиванием и мигающими красно-синими маячками на крыше.

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По сообщению пресс-службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона, эти транспортные средства начали выполнять свои служебные обязанности 19 февраля. В течение недели их главной задачей будет патрулирование федеральных автомобильных дорог региона, включая трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах, а также Тюмень - Омск в Ишимском районе.

Автоинспекторы начнут осуществлять меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий на различных участках федеральных трасс. Они будут контролировать соблюдение правил дорожного движения водителями, проводить информационно-разъяснительные работы с участниками движения, включая использование гражданских радиостанций Си-Би, а также выдавать водителям соответствующие информационные брошюры.

Этот автомобиль оснащен бензиновым двигателем с турбонаддувом, рабочим объемом 1499 см3 и 4 цилиндрами в ряд. Максимальная мощность составляет 150 лошадиных сил при оборотах в диапазоне 5000-5600 оборотов в минуту. Привод передний, а коробка передач - 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением. Также он способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 11 секунд и развивать максимальную скорость 180 километров в час. Стоимость Haval F7 в России начинается от 2 449 000 рублей.