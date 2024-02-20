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Zelikman
Появились первые фотографии с космической миссии "Одиссей"
В период с 21 по 22 февраля посадочный модуль должен будет прилуниться и трансляция этого процесса будет доступна на сайте компании Intuitive Machines

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  Космическая компания Intuitive Machines (IM) недавно продемонстрировала ряд уникальных изображений, снятых в космосе космическим кораблем "Одиссей". Это подтверждение того, что миссия идет по плану. Изображения были получены вскоре после отделения второй ступени ракеты SpaceX. Компания IM сообщила об этом в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) и предоставила видение поверхности Земли и самого "Одиссея".

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  "Одиссей" несет на борту первый корабль нового C-класса NASA, разработанный Intuitive Machines в рамках программы "Коммерческая служба лунной полезной нагрузки" (CLPS) и "Артемида". NASA сотрудничает с различными американскими частными компаниями для доставки коммерческих грузов на Луну и проверки новых технологий, которые могут быть полезны для будущих исследовательских миссий с людьми.

  Посадочный модуль Nova-C на борту "Одиссея" включает несколько научных инструментов, разработанных NASA, включая автономную навигацию на поверхности Луны, лазерную систему для маркировки местоположения на Луне и многое другое. Другие датчики и устройства будут измерять расход топлива в условиях микрогравитации и изучать влияние двигателя космического корабля на лунную поверхность.


  Intuitive Machines успешно передала на Землю первые изображения миссии IM-1 16 февраля 2024 года. После отправки первых материалов IM-1 из космоса компания Intuitive Machines успешно запустила первый в космосе двигатель на жидком метане и жидком кислороде, завершив ввод в эксплуатацию двигателя "Одиссея". Запуск двигателя включал работу главной ступени на полной тяге и профиль снижения газа, что будет необходимо для посадки космического корабля на Луну. 

  По словам Intuitive Machines, посадочный модуль IM-1 Nova-C по-прежнему находится в отличном состоянии и работает согласно ожиданиям. Космический корабль находится в стабильной состоянии и следует графику для своей первой "возможности приземления на Луну", назначенной на 22 февраля. Вывод на лунную орбиту запланирован на 21 февраля, и Intuitive Machines планирует трансляцию посадки через официальный сайт миссии IM-1.

  Путешествие IM-1 в космос было успешным до сих пор, но высадка на Луну, вероятно, станет самой сложной частью всей миссии. Перед запуском посадочного модуля Nova-C на борту ракеты SpaceX, президент и генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус отметил, что самоотверженность и упорный труд команды IM-1 сыграли важную роль в осуществлении этой исторической миссии.

#технологии #космос #луна #станция #odissey
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