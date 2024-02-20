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Zelikman
Ночью российская армия нанесла удар по украинским войскам, базирующимся в Запорожье
Были поражены пункты дислокации, ангары с военной техникой и командный штаб

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  В ходе ночной операции российские воинские подразделения не прекращали наносить удары как на передовых участках, так и в тылу украинских формирований. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно атаковали объекты в городе Орехов, в котором командование украинской армии сосредоточило свои резервы. Планировалось выдвинуть эти резервы в кратчайшие сроки в село Работино, южную часть которого уже захватили российские подразделения.

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  По последним данным, для атаки на Запорожье были использованы крупнокалиберные орудия. Пострадали казармы с военным персоналом, а также ангары с техникой. Именно оттуда направлялись в южную часть Работино военные колонны.

  Также российские войска атаковали другие объекты Вооруженных Сил Украины в Запорожье. Были поражены командный пункт, связь и место дислокации военнослужащих. Украинское командование планировало также перебросить этот личный состав в район Работино-Вербовое для укрепления обороны.

  В то же время российские войска продолжили продвигаться и дробить силы украинских войск в указанном районе на две части. Поддерживаемые артиллерией и авиацией, российские бойцы сформировали прорыв между группировками гарнизона, одна часть которых оказалась выдавлена на заминированную зону.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #запорожье
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