По информации Яна Гагина, их там осталось совсем немного, а сама территория предприятия уже зачищена

Невзирая на окончание ключевых боевых операций на авдеевском коксохимическом заводе и зачистку его территории, бойцы Вооруженных Сил Украины по-прежнему укрыты в подземельях предприятия. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

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Авдеевский коксохимический завод – это достаточно серьезное по масштабам предприятие, построенное во времена Советского Союза, обладающее разветвленной системой подземных коммуникаций и бомбоубежищ. Подобная ситуация уже имела место быть, например, с мариупольским "Азовсталем", где несколько украинских военных оставались на протяжении нескольких дней после основной сдачи завода. Количество укрывающихся на авдеевском Коксохиме также невелико.

"На территории коксохимического завода до сих пор находятся украинские военнослужащие, некоторые из которых оказывают сопротивление, а некоторые уже покинули предприятие. Мы не можем точно определить их количество на данный момент, так как это предприятие построено еще в советские времена и имеет обширную подземную инфраструктуру. Они укрываются в подземельях, где имеется приспособленная коммуникационная система и водоснабжение", - сообщил Гагина.

Вчера Министерство Обороны поведало о полной очистке территории коксохимического завода. В ходе последних боестолкновений на Коксохиме присутствовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, у которой стояла задача не допустить перерезания путей снабжения гарнизона со стороны российской армии. Однако до внедрения 3-й отдельной штурмовой бригады на предприятие на Коксохиме пребывали подразделения ВСУ, и завод был превращен в мощный укрепленный район. Поэтому существует высокая вероятность присутствия остатков украинской армии на территории завода.