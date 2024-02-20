Пока нет информации, из какого именно противовоздушного комплекса был подбит дрон

О ракетном ударе, совершенном йеменскими повстанцами по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, сообщает ближневосточная пресса. Издание "Аль-Маядин", с отсылкой на надежные источники утверждает, что был сбит стратегический беспилотник MQ-9 Reaper.

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Согласно информации данного СМИ, беспилотник был сбит при помощи "нового противовоздушного оружия". На данный момент неизвестно, какой именно зенитный комплекс использовался. Тем не менее, западные эксперты предполагают, что использовался один из иранских ЗРК, который мог быть передан повстанцам ранее. Некоторые также высказывают гипотезу о том, что MQ-9 был поражен американским переносным ЗРК "Стингер", который якобы попал в Йемен из Украины после неконтролируемых поставок США.

Для подтверждения этих утверждений необходима информация о высоте полета беспилотника. Однако, настоящее время такая информация не разглашается.

Ливанская пресса также сообщает, что дрон был сбит, поскольку "не только наводил ракеты США и Великобритании на цели в Йемене, но и сам наносил удары, в результате которых ракеты взрывались на гражданских объектах страны".

Стратегический разведывательно-ударный беспилотник потерян, однако, Пентагон пока не комментирует данное событие.