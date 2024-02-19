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Zelikman
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
Это одни из самых первых персональных компьютеров во всем мире

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  Даже в наше время, когда кажется, что все ценные вещи уже можно найти на eBay, происходят удивительные открытия. Во время обычной уборки дома в Лондоне, проводимой компанией по переработке отходов, были обнаружены два первых в мире настольных компьютера, выпущенных в начале 1970-х годов, из которых до сих пор существуют только три.

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  Сотрудники компании Just Clear, занимающейся уборкой домов, были в шоке, когда обнаружили два старинных компьютера, спрятанных под коробками в одном лондонском доме. Вместо того, чтобы отправить их на утилизацию, компания решила сохранить эти компьютеры, чтобы эксперты могли изучить их ближе - поиск информации в интернете оказался безрезультатным.

  Оказалось, что это первые настольные ПК Q1, оснащенные полностью интегрированным однокристальным микропроцессором. Эти компьютеры, выпущенные корпорацией Q1 в 1972 году, обладают плоским неоново-оранжевым плазменным дисплеем и 8-разрядным процессором Intel 8008, который может обрабатывать 16 кб памяти с максимальной тактовой частотой 800 кГц.

  Архитектура 8008 была разработана компанией Computer Terminal Corporation (CTC) и впоследствии произведена Intel. Исходно этот чип был создан для использования в программируемом терминале Datapoint 2200 от CTC, но соглашение между CTC и Intel позволило последней продавать этот чип другим клиентам после заинтересованности компании Seiko использовать его в калькуляторе. Помимо Q1, процессор Intel 8008 использовался в американском комплекте Scelbi, а также в французском Micral N и канадском MCM/70.

  Это открытие делает его еще более удивительным, поскольку только несколько компьютеров Q1 были завезены в Великобританию, и на данный момент известно только о наличии трех таких устройств в современном мире. Два из этих компьютеров были представлены на технологической выставке в Кингстонском университете в Суррее, которая закончилась в прошлую субботу.

  "Наши сотрудники находят самые разнообразные предметы во время ежедневной уборки помещений, некоторые из которых имеют историческую ценность, но я никогда не думал, что мы сможем обнаружить что-то настолько важное для сферы технологий и истории вычислительной техники. Иногда мы сталкиваемся с вещами, которые считаются настолько ценными, что мы решаем сохранить их для будущего использования на аукционе или выставке. Мне поведали, что эти модели чрезвычайно редки, поэтому найти пару из них - это действительно великая удача ", - заявил генеральный директор компании Just Clear, Брендан О'Ши.

  Далее ожидается, что оба компьютера Q1 будут выставлены на аукцион или проданы частным лицам. Неизвестно, сколько они могут стоить. Однако отчет Ассоциации Пользователей Компьютеров за 1979 год отмечает, что в то время первый Q1 был продан за $20 500, что в наши дни составляло бы около $87 000.

#технологии #компьютеры #история #железо #лондон #8008 #пк q1
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