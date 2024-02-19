Подразделения продавливают оборону ВСУ в районе села Ивановское

В сторону Запада, неподалеку от Артёмовска, зафиксировано очередное перемещение линии боевого соприкосновения. Российская армия продвинулась вперед на более чем 2.4 километра по ширине и примерно на 1 километр по глубине в районе села Ивановское(Красное). В настоящее время это село стало главным центром украинской армии в области Часов Яра.

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В результате успешной атаки российские войска перебрались через ряд прудов и достигли восточных окраин Ивановского. Теперь серая зона переместилась непосредственно на территорию Ивановского. В настоящее время основные силы украинских формирований сосредоточены к Югу от автодороги Т0504, которая соединяет Часов Яр с Артёмовском и проходит через то самое село, которое сейчас освобождают Вооруженные Силы России.

Ранее Вооруженные Силы Украины использовали ряд прудов к Востоку от Ивановского как естественное препятствие для продвижения российских войск, и там была создана линия обороны. Однако, после успешного огневого уничтожения передовых позиций украинских военных, российская армия фактически уничтожила эту линию обороны. Теперь подразделения ВСУ пытается защищаться на территории самого села.

Недавно российская армия также продвинулась к Часов Яру, успешно действуя в районе Богдановки.