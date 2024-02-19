Дрон может доставлять грузы весом до одной тонны и осуществлять взлёт и посадку на небольших площадках

В лаборатории сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина стали известны первые результаты летных испытаний инновационного беспилотного летательного аппарата. Новость о проведенных испытаниях дрона под названием "Партизан" была официально подтверждена пресс-службой института.

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Финансирование разработки "Партизана" осуществлялось средствами фонда перспективных исследований. В результате успешного первого полета, который был осуществлен при поддержке пилотируемого управления, удалось собрать необходимые данные для последующего обучения автоматической системы управления. В ходе демонстрационного полета "Партизан" летал на разных скоростях и поднимался на высоту 200 метров в течение 20 минут.

Стоит отметить, что "Партизан" является модифицированной беспилотной версией самолета ТВС-2ДТС. Специально разработанные восемь дополнительных винтов на нижнем крыле обеспечивают возможность выполнения короткого взлета и посадки на вертолетных площадках. Благодаря своей работе, эти винты позволяют "Партизану" подниматься в воздух и приземляться с минимальной скоростью.

Максимальная взлетная масса "Партизана" составляет около 3,4 тонн. Этот беспилотный летательный аппарат может доставлять грузы весом до одной тонны на расстояние до тысячи километров.

Интересно отметить, что Китай уже несколько лет назад начал экспериментировать с созданием беспилотных аппаратов на основе транспортных самолетов. Они использовали лицензионную копию советского легендарного самолета АН-2 под названием Y-5. Этот беспилотный транспортный аппарат способен перевозить грузы без участия пилота, что подтверждает наметившийся прогресс в области автономной авиации.