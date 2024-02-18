В настоящий момент, свыше 400 военнослужащих ВСУ были взяты в плен на данном участке

Военные подразделения России не прекращают активные действия в Авдеевском районе Украины. Оставшиеся украинские солдаты предпочитают не сопротивляться и сдаваться в плен, поскольку многие из них оказались неосведомленными о приказе на отход. Следовательно, массовое бегство военнослужащих ВСУ из города было неизбежным и быстро развивающимся процессом.

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На текущий момент количество пленных перевалило за 400 человек, однако, фактически их число будет значительно больше, так как еще не все были обнаружены и захвачены. Некоторые украинские солдаты продолжают скрываться, надеясь выбраться из города позднее. Российские войска, успешно захватившие Авдеевку, продолжают активное наступление, штурмуя также окрестности Ласточкино и Северное. По одной версии, украинские силы уже покинули Ласточкино и отступили дальше, в то время как Северное окружено с трех сторон. По другим данным, идут ожесточенные бои за оба населенных пункта. Независимо от этих противоречивых сообщений, российские военные уверены, что в ближайшее время и Ласточкино, и Северное окажутся под полным контролем России.

Наличие продвижения российских штурмовых групп в районе Ласточкино подтверждается украинскими источниками, однако, командование ВСУ утверждает, что войска лишь затронули окраины и сумели отразить 14 атак. По словам представителя командования группировки "Таврия", атаки происходят небольшими группами.

На участке линии боевого соприкосновения в Авдеевском районе войска России осуществляют штурмовые операции в районе Ласточкино и восточнее села. В Авдеевке же российские силы проводят стабилизационные мероприятия. Кроме того, российские войска начали оказывать давление на украинские формирования в районе Бердычей, вынуждая их покинуть позиции и отступить на новую линию обороны.