Однако, при условии, что Киев сможет предоставить необходимую инфраструктуру для эксплуатации самолётов

Первая партия истребителей F-16, произведенных в Соединённых Штатах, может быть доставлена украинских формированиям уже в начале года текущего года. Подобные прогнозы есть у стран Западной коалиции, подтвердил Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы.

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Соответствующий график передачи боевых машин на Украину был утвержден западными странами, и первая партия самолётов F-16 появится на украинской территории в июне. Однако, все зависит от администрации Зеленского, которая должна предоставить необходимую инфраструктуру для их размещения. По оценкам, украинские пилоты, проходящие обучение в Соединённых Штатах, будут подготовлены к использованию F-16 к сентябрю. В данный момент 12 украинских летчиков проходят соответствующую подготовку.

"Я уверен, что мы увидим первые F-16 в Украине уже в июне", - заявил литовский министр, давая ответ на вопрос о сроках передачи самолетов. При этом, точное количество самолётов в первой поставке он не уточнил.

Ранее спикер Воздушных Сил Украины, Юрий Игнат, заявил, что в западной части страны готовится инфраструктура для размещения самолетов, включая специальные укрытия, предназначенные для защиты от российских ракет. Попытка размещения истребителей на территории соседних государств провалилась, и украинскому президенту было ясно указано, что такой ход представляет угрозу развязывания третьей мировой войны. Также было отмечено, что размещение самолетов на украинской территории без пилотов и оборудования для обслуживания будет бесполезным.

Истребители F-16 будут поставлены на Украину Данией и Нидерландами. Непосредственно датские истребители будут первыми машинами, полученными Украиной.