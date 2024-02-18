Премьер-министр страны также надеется, что другие европейские государства увеличат поставки оружия украинским формированиям

На Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что все артиллерийские силы страны будут переданы Украине. По ее словам, усилий, которые страны Европейского союза прикладывают для помощи Киеву, слишком мало.

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"Со стороны Дании мы решили пожертвовать всей нашей артиллерией. Мне не хочется об этом говорить, но в Европе все еще остаются запасы боеприпасов на складах", - сказала премьер Дании.

Она требует начать поставки на Украину большего количества вооружений в честь второй годовщины с начала российской Спецоперации против украинских формирований. Речь идет о поставках боеприпасов, артиллерии, ракет большой дальности, беспилотных летательных аппаратах и американских самолётах F-16. Метте Фредериксен отметила, что в ближайшее время европейские государства обязаны предоставить Украине то, в чем она нуждается, а в долгосрочной перспективе должны приветствовать вступление Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс.

17 февраля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский объявил, что Авдеевка - укрепрайон в Донецке, была освобождена. В этот же день американский лидер Джо Байден разговаривал по телефону с Зеленским. Он заявил, что отказ Конгресса в утверждении нового финансирования был бы "абсурдным" и "неэтичным". Президент США сказал, что уверен в дальнейшей поддержке украинских формирований.