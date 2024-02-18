Несмотря на это, администрация Зеленского утверждает, что ВСУ уверенно держат оборону

Донецк и Запорожье стали новыми фокусами напряженности. Институт изучения войны США обнародовал информацию об успехах российской армии в этом регионе. Данные отчета говорят о начале наступления подразделений ВС РФ на Запорожском участке. Эксперты из Америки подтверждают эти сведения и сообщают, что с начала вчерашнего дня войска России сумели продвинуться в районе Работино, причем уже контролируют несколько стратегических пунктов южнее населенного пункта.

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Несмотря на это, в Киеве с данным утверждением категорически не согласны. Украинские власти утверждают, что они сумели отбить все атаки российской армии, нанеся ей существенные потери, включая танковую технику. По их словам, российская группировка была разгромлена и отступила на свои изначальные позиции. В тот же момент, российские источники подтверждают продвижение и захват ряда важных позиций в этом регионе. За последние сутки общее продвижение составило до 2 километров. Штурмовые действия не прекращаются, активно задействованы артиллерия и авиация, но резервы еще не были привлечены к боевым действиям.

Также российское присутствие было усилено в районе Артемовска, это сообщают и американцы, сообщая о захвате новых блиндажей и окопов к юго-востоку от Богдановки. Бои продолжаются и к западу от Донецка в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Успехи имеются, но руководство российской армии предпринимает меры для избежания ненужных потерь и не ускоряет события.

Институт изучения войны также подтверждает, что подразделения России владеют инициативой практически на всем поле боя, в то время как украинские формирования перешли к обороне. Каковы будут последствия для всей украинской армии после потери так называемой "неприступной крепости" - Авдеевки, пока остается неизвестным.