Судя по всему, основной целью их получения была "перемога" в инфополе

Американские основные боевые танки M1А1 Abrams, доставленные на Украину в 2023 году, до сих пор не смогли достичь линии боевого соприкосновения и продолжают находиться в глубине украинской обороны. Однако каждый раз, когда эти танки появляются на дорогах, украинские комментаторы восторженно отмечают этот факт и считают, что одно только появление "Abrams" наводит страх на российскую армию и свидетельствует о скором окончании её наступления. Командование ВСУ имеет другую точку зрения, поэтому американские машины, получившие прозвище "невидимки", до сих пор удалены от передовой.

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Свежие кадры американских танков появились в украинских социальных сетях. Место и дата съемки не указаны, просто видно, как "Абрамс" проезжает мимо другого транспортного средства. Несколькими неделями ранее в интернете появились другие видеоматериалы, на которых утверждалось, что M1А1 Abrams был снят в окрестностях Авдеевки, где планировалось использовать их для остановки российского наступления. Оказалось, что это был еще один фейк, запущенный украинской пропагандой, и американские танки так и не достигли поля боя.

Всего Штаты передали Киеву 31 боевую машину M1А1 Abrams в самой простой конфигурации, убрав все, что могло бы попасть в руки российской армии. Украинские военные самостоятельно устанавливают динамическую защиту на эти танки, учитывая опыт столкновений немецких танков Leopard с российскими военными.



Между тем, западные издания замечают эту странную ситуацию с американскими танками и задаются вопросом, зачем было так спешить с их поставкой, если они не используются на поле боя.