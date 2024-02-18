По мнению президента США это случилось из-за ослабления поддержки со стороны Запада

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил американских законодателей в неспособности утвердить экстренную помощь Украине во время битвы за Авдеевку, которая принесла России значительный успех после многомесячных стычек за контроль над городом.

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Байден сообщил, что в субботу он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заверить его в том, что "уверен, что они получат средства". Одновременно он предупредил, что может пасть ещё больше украинских городов, если конгресс не одобрит финансирование.

"На кону многое. Мне кажется абсурдной мысль о том, что запасы боеприпасов уже иссякли. Это неэтично. Поэтому я буду бороться, чтобы достать необходимое снаряжение", - заявил Байден журналистам.

Попытки предоставить экстренную военную помощь американским союзникам на несколько месяцев зашли в тупик в конгрессе, из-за чего Байдену и Зеленскому приходится все сильнее призывать конгресс продвигаться вперед, так как поставки на Украину истощаются. ВСУ были вынуждена покинуть Авдеевку из-за того, что солдатам приходилось экономить боеприпасы.

На этой неделе Сенат США утвердил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов после нескольких месяцев задержки, но этот законопроект всё еще сталкивается с серьезными препятствиями в Палате Представителей, где большинство занимают республиканцы.

Член Палаты представителей Майк Тернер, республиканец из штата Огайо, который возглавляет комитет по разведке Палаты представителей, заявил, что "имеется достаточная поддержка" в обеих палатах для принятия пакета помощи, который вызвал наибольшую оппозицию на правом фланге его партии.

Зеленский продолжает призывать союзников вооружить Украину, приводя отсутствие необходимых для перелома на поле боя ресурсов, как повод наращивать поддержку Киеву, вместо того, чтобы помочь найти способ мирного урегулирования конфликта.