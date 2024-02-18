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Zelikman
Соглашение по борьбе с обманным использованием ИИ на выборах 2024 подписали 20 стран
Документ подписали 20 стран, включая США, Россию, Германию, Великобританию и другие державы

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  Выборы в 2024 году станут важным событием для многих стран. Предполагается, что около 4 миллиардов человек из 40 стран по всему миру примут участие в избирательном процессе, чтобы выбрать своих лидеров и представителей. Однако, этот год также будет отмечен уровнем вмешательства искусственного интеллекта в выборы. С помощью новейших технологий теперь возможно создавать и манипулировать реалистичными изображениями, аудио- и видеоматериалами, которые могут обмануть обычного человека и заставить его поверить в реальность того, что он видит или слышит.

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  Для борьбы с этой проблемой крупные компании, включая Amazon, Google, Meta и X, подписали "Техническое соглашение по борьбе с обманным использованием искусственного интеллекта на выборах 2024 года" на Мюнхенской конференции по безопасности. Это соглашение является добровольным обязательством, которое определяет "действия по достижению семи основных целей", к которым стороны стремятся, включая предотвращение, обнаружение и повышение осведомленности об этой проблеме среди общественности.

  "Целью данного соглашения является предотвращение намеренного и скрытого создания и распространения фейкового контента, созданных искусственным интеллектом, который может обмануть общественность и нарушить целостность избирательных процессов. Обманный контент, созданный искусственным интеллектом, включает убедительные аудио-, видео- и изображения, которые обманным образом имитируют политических кандидатов, должностных лиц избирательных комиссий и других ключевых участников демократического процесса", - говорится в соглашении.

  Согласно документу, 20 стран, включая Россию, США, Германию, Великобританию и другие, вступили в борьбу с использованием искусственного интеллекта для обмана на выборах 2024 года. Важно отметить, что соглашение также направлено на смягчение опасений относительно цензуры или ограничения свободы слова. Онлайн-платформы и операторы обещают принимать во внимание контекст, в котором представлена информация, прежде чем удалять ее, с целью защиты художественного выражения, сатиры и политического выражения.

  Соглашение имеет свои ограничения и не является юридически обязательным. Таким образом, отсутствует ответственность за непринятие мер по борьбе с вредным и фейковым контентом. Компании не объясняют, как они будут нести ответственность, если их платформы будут использоваться для распространения дезинформации. Вместо этого соглашение включает широкие и нечеткие "цели", которые компании стремятся достичь.

  Ирония заключается в том, что некоторые из подписавших соглашение компаний сами разрабатывают инструменты искусственного интеллекта, которые потенциально могут быть использованы злоумышленниками для создания такого контента, с которым они же и борются. Однако, соглашение также обязывает компании быть прозрачными перед общественностью, что открывает возможность для определенного уровня общественного контроля над их усилиями.

#россия #сша #технологии #искусственный интеллект #выборы #соглашение
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