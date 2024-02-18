По имеющимся данным, склады боеприпасов и места скопления военной техники ВСУ оказались под ракетными ударами российских войск

Украинские средства массовой информации сообщают о серии прилетов по важным объектам, принадлежащим военному ведомству Украины в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

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По сообщениям, поступившим из этих источников, склады с боеприпасами ракетной системы "Верба" и скопления ракетно-артиллерийского вооружения украинских формирований в северной части Харьковской области, в населенных пунктах Липцы, Русские Тишки и Волчанск, пострадали от ракетных ударов российской армии. Именно из этих населенных пунктов украинские военные систематически осуществляют нападения на районы, граничащие с Белгородской областью.

Более того, мощные взрывы были засечены на территориях Сумской и Днепропетровской областей, в том числе и в городе Кривой Рог. Удары также были нанесены по военным объектам, находящимся на территориях Херсонской и Запорожском областей. В Киеве и в некоторых других областях, находящихся под контролем Украины, объявлены воздушные тревоги, местные ресурсы предупреждают о возможной ракетной атаке.

В отличие от Вооруженных Сил Украины, которые часто совершают неприцельные удары по населенным пунктам России, российская армия при помощи высокоточного оружия атакует исключительно военные объекты, принадлежащие силам ВСУ. Склады боеприпасов, скопления военной техники и пункты временного размещения военнослужащих Киева, уничтожаются методично и эффективно.

Украинские формирования, в свою очередь, снова совершили атаку, выполнив удар с помощью беспилотного летательного аппарата-камикадзе в окраине села Почаево Грайворонского городского округа Белгородской области. По информации губернатора этого региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва никто не пострадал, однако, были повреждены стекла находившегося на окраине населенного пункта трактора, используемого в сельском хозяйстве.