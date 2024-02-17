После освобождения Авдеевки, российские войска начали продавливать оборону ВСУ на других направлениях

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области отмечается продвижение российских военных подразделений, которые перешли к наступательным действиям в окрестностях населенных пунктов Работино и Вербовое. На данное время российская армия добилась определенных успехов, проходя через минные поля украинских формирований и захватывая несколько ключевых позиций ВСУ. Под прикрытием мощного артиллерийского огня и бронированной техники, наступающие группы не прекращают продвигаться вперед.

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Невзирая на то, что украинские военные ресурсы рассматривают огонь российской артиллерии и авиации на позиции Вооруженных Сил Украины на Запорожье, как предварительные меры перед началом широкомасштабного наступления, на месте военные корреспонденты заявляют, что движение российских войск на Работино и к западу от Вербового является продолжением давнишних атакующих действий в сторону Орехова. После неудачного летнего контрнаступления Вооруженных Сил Украины инициатива безвозвратно перешла к российским войскам.

Накануне поступила информация, что в районе Работино расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" из 42-й дивизии российской армии сбил украинский вертолет Ми-17В-5, принадлежавший Вооруженным Силам Афганистана и был передан администрации Зеленского американскими кураторами.