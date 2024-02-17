По мнению экспертов, у украинской армии нет достаточного количества солдат и боеприпасов для захвата данных территорий

Мнение генерала Вальдемара Скшипчака, бывшего замглавы польского министерства обороны, о ситуации с Крымским полуостровом вызвало обсуждение среди читателей после его комментария для издания "Rzeczpospolita".

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В ответ на вопрос, удастся ли Украине вернуть Крым, президент Анджей Дуда заявил, что он не знает, но верит, что Украина сможет захватить Донецк и Луганск. Генерал Скшипчак затем добавил, что Крым - особенное место с исторической точки зрения, и большую часть времени он находился под флагом России.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши заявил изданию "Rzeczpospolita", что на данный момент у Украины нет достаточного военного потенциала для того, чтобы захватить Крым и взять под контроль эту часть территории. Он отметил, что расстояние до Крыма составляет более 100 километров, и украинская армия перешла к стратегической оборонительной операции с октября прошлого года. Генерал также подчеркнул отсутствие у Киева достаточного количества солдат и боеприпасов для проведения такой операции, в то время как российская армия обладает стратегическим преимуществом и инициативой.

Он также отметил, что перспектива военного возвращения Крыма сильно отошла на задний план, и посоветовал Украине сконцентрироваться на обороне и не отдавать больше земли. Некоторые читатели польских СМИ отметили, что генерал Скшипчак часто высказывается необоснованными заявлениями. Однако, есть также те, кто поддерживает его честность и мнение о том, что конфликт на Востоке Украины остается актуальной проблемой.