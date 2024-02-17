На эти деньги союзники должны будут предоставить помощь администрации Зеленского

Согласно заявлению представителя Министерства юстиции на мюнхенской конференции по безопасности, США планируют направить средства, полученные от российской "контрабандной" сети, в Эстонию для помощи администрации Зеленского.

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Это уже второй случай передачи замороженных активов Российской Федерации Украине со стороны оперативной группы Kleptocapture Министерства юстиции, но впервые такие активы передаются иностранному союзнику с явной целью оказания поддержки украинским формированиям, для продолжения ведения боевых действий, так как из собственных средств США и Евросоюз уже не готовы оказывать активную помощь ВСУ.

США объявили, что практически половина миллиона долларов, полученных в результате очередной блокировки российских счетов, будут переведена в помощь Украине. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подтвердила, что Соединённые Штаты перехватили попытки экспортировать в Россию высокоточные американские станки, которые могли быть использованы в разработке опасного оружия, применяемого в обороне.

Эстония в свою очередь намерена потратить эти активы для ускорения оценки разрушений и проведения восстановления украинской системы передачи и распределения электроэнергии, которая неоднократно подвергалась ракетным атакам ВС РФ.