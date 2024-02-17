Видеоматериалы с работой комплекса "Арман" были показаны в национальных СМИ





Корпус Стражей Исламской Революции продемонстрировал первый полностью национальный комплекс противоракетной обороны "Арман". В средствах массовой информации было размещено видео из Тегерана, в котором можно наблюдать весь процесс развертывания новейшей ПВО с пуском ракет. "Арман" предназначен для борьбы с ракетами на низкой высоте, используя радарную и оптико-электронную системы обнаружения и сопровождения объектов.

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По словам иранского министра обороны бригадного генерала Мохаммада Реза Аштиани, новый комплекс "Арман" обладает мощными возможностями и оперативной системой, которая является комбинацией нескольких систем. Благодаря этим факторам, новинка будет играть важную роль в обороне страны.

Новейший комплекс Ирана имеет два варианта: "Арман" ("Стремление") и маловысотная модификация под названием "Азарахш" ("Молния"). Боеприпасы, используемые в комплексе "Арман", принадлежат к классу "Сайяд-3" иранской разработки. Система способна одновременно уничтожать шесть целей на дистанции до 180 километров. "Азарахш" в свою очередь может использовать как радарные, так и электрооптические системы для выявления и поражения целей. Ракеты, применяемые в системе, оснащены самонаводящимися тепловыми головками и используют инфракрасные системы прицеливания.



Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, показанные системы значительно усилят эффективность ПВО Ирана сразу после поставки их на боевое дежурство.