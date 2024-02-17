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Zelikman
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
По мнению западных военных, это может помочь Киеву изменить ход сражений

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  Согласно информации, поступившей от знакомых с ситуацией источников, Великобритания сотрудничает с различными странами, включая США, по вопросу обеспечения Украины тысячами новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать цели роем.

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  Военные стратеги из западных стран, занимающиеся разработкой данной технологии, считают, что она позволит Украине получить некоторое преимущество. Они утверждают, что дроны могут быть доставлены на Украину в течение нескольких месяцев, но предупреждают, что сроки могут быть изменены. Значимость беспилотных летательных аппаратов в российско-украинском конфликте продолжает расти, поскольку специальная военная операция продолжается уже около двух лет, а мировая гонка по созданию новых технологий, способных определить будущую военную стратегию, продолжается. Россия наращивает собственное производство боевых дронов для поражения украинских военных объектов, техники и личного состава, а также получает значительные поставки от союзника - Ирана.

  Коалиция украинских союзников обязалась поставить в страну миллион дронов в течение года. В январе представители Белого дома встретились с представителями оборонных компаний для обсуждения новых боевых технологий, которые могли бы помочь Украине атаковать российские территории. Основной упор на беспилотниках сделан из-за недостатка артиллерии ВСУ, и ситуация может стать критической в ближайшие три месяца. Военным, возможно, придется принять решение сосредоточиться на ограниченном отрезке линии соприкосновения. В субботу Украина объявила о своем отступлении из Авдеевки после многомесячных боев.

  Хотя новые возможности дронов не могут полностью заменить острую нехватку снарядов, они могут частично смягчить этот дефицит и создать новые динамику на поле боя, по словам источников.

  Как отмечает один из информаторов, дроны с поддержкой искусственного интеллекта будут развернуты в больших количествах и будут сотрудничать друг с другом для атаки на российские позиции без прямого управления операторами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Мюнхене призвал своих союзников предоставить больше дальнобойного оружия и артиллерии. 

#сво #всу #технологии #армия #искусственный интеллект #дроны-камикадзе #помощь #рой
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