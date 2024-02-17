По мнению западных военных, это может помочь Киеву изменить ход сражений

Согласно информации, поступившей от знакомых с ситуацией источников, Великобритания сотрудничает с различными странами, включая США, по вопросу обеспечения Украины тысячами новых дронов с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать цели роем.

реклама

Военные стратеги из западных стран, занимающиеся разработкой данной технологии, считают, что она позволит Украине получить некоторое преимущество. Они утверждают, что дроны могут быть доставлены на Украину в течение нескольких месяцев, но предупреждают, что сроки могут быть изменены. Значимость беспилотных летательных аппаратов в российско-украинском конфликте продолжает расти, поскольку специальная военная операция продолжается уже около двух лет, а мировая гонка по созданию новых технологий, способных определить будущую военную стратегию, продолжается. Россия наращивает собственное производство боевых дронов для поражения украинских военных объектов, техники и личного состава, а также получает значительные поставки от союзника - Ирана.

Коалиция украинских союзников обязалась поставить в страну миллион дронов в течение года. В январе представители Белого дома встретились с представителями оборонных компаний для обсуждения новых боевых технологий, которые могли бы помочь Украине атаковать российские территории. Основной упор на беспилотниках сделан из-за недостатка артиллерии ВСУ, и ситуация может стать критической в ближайшие три месяца. Военным, возможно, придется принять решение сосредоточиться на ограниченном отрезке линии соприкосновения. В субботу Украина объявила о своем отступлении из Авдеевки после многомесячных боев.

Хотя новые возможности дронов не могут полностью заменить острую нехватку снарядов, они могут частично смягчить этот дефицит и создать новые динамику на поле боя, по словам источников.

Как отмечает один из информаторов, дроны с поддержкой искусственного интеллекта будут развернуты в больших количествах и будут сотрудничать друг с другом для атаки на российские позиции без прямого управления операторами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Мюнхене призвал своих союзников предоставить больше дальнобойного оружия и артиллерии.