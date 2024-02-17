Украинский президент объяснил неудачу на поле боя ослаблением помощи со стороны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на мюнхенской конференции, где призвал своих союзников увеличить финансовую и военную помощь на фоне сдачи Авдеевки. Это произошло вскоре после заключения пактов с Францией и Германией, гарантирующих оборонную поддержку украинским формированиям.

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Зеленский в своем втором выступлении на мюнхенской конференции продолжил просить западных партнеров о помощи, несмотря на на стремительно ухудшающиеся условия в конфликте Российской Федерацией. Киев так и не сумел достичь своей цели возвращения границ к состоянию 1991 года и более того, продолжает терять территории.

В условиях наступления российской армии киевская армия столкнулась с недостатком боеприпасов. Военные силы были вынуждены отступить из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни. Зеленский напомнил об обещаниях помощи от Соединённых Штатов и Евросоюза, которые пока не были полностью реализованы.

Глава Украины попытался переложить ответственность за ситуацию на своих западных союзников. Киев до сих пор не получил обещанных ему американских истребителей F-16, на что зачастую ссылались украинские официальные лица и командиры, объясняя причины огромного количества потерь и отсутствия результатов на поле боя.