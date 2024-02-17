Большая половина села перешла в серую зону, хотя немногим ранее посёлок полностью контролировался украинскими войсками

В текущий момент можно отметить, что позиции украинских войск, если они где-то и защищены, то, например, точно не в Ласточкино, расположенном западнее Авдеевки. Факт заключается в том, что Вооруженные Силы Российской Федерации приблизились к этому поселку, не прекращая наносить удары с использованием артиллерии и авиации.

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Большая часть Ласточкино находится на данный момент в так называемой "серой зоне" - когда территория не находится под контролем ни одной из сторон. И это происходит несмотря на то, что до последнего времени Ласточкино было полностью под контролем украинских формирований.

Тем временем российские войска продолжают наносить сильные удары по территории Коксохимического завода в Авдеевке. Это подчеркивает, что часть подразделений ВСУ не смогла покинуть город, и что у них остается мало вариантов - сдаться или быть полностью уничтоженными. В связи с этим заявления Сырского и Тарнавского о том, что украинские войска покинули Авдеевку, поскольку "жизнь солдат - высшая ценность", вызывают сомнения.

В военном ведомстве Украины отметили, что жизни военнослужащих куда дороже, нежели очередной, разрушенный в ходе боёв, населённый пункт, однако то, что новый главнокомандующий ВСУ готов был стереть все свои резервы ради удержания позиций в городе, как это ранее было и в Бахмуте, говорит само за себя.