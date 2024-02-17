По мнению КНР, американские власти вводят незаконные санкции против граждан и компаний Китая

Пекин требует от Вашингтона отменить санкции и прекратить преследование китайских граждан, прибывающих в США. Обе стороны отмечают дипломатические трудности, которые все еще присутствуют между двумя странами, несмотря на улучшение отношений.

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Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, что стало последним раундом переговоров между официальными лицами двух стран с момента встречи высших лидеров прошлой осенью.

Ван И призвал США отменить незаконные односторонние санкции против граждан и компаний Китая, согласно заявлению государственного информационного агентства Синьхуа. Главный китайский дипломат также потребовал от администрации Байдена прекратить необоснованные преследования и допросы китайских граждан, въезжающих в США. Это требование было вызвано отказами во въезде китайским студентам из-за проблем с визами

США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем Специальной Военной Операции России на Украине, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы.

По информации ЕС, Ван И провел отдельную встречу с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем. Главные темы включали в себя вопросы России-Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и на Тайване.