В настоящий момент, по словам Сырского, происходит перемещение на более выгодные позиции

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины не дал ясного ответа на вопрос, как украинские войска, окруженные в Авдеевке, выполнят его приказ об отступлении из города.

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Если учесть недавно переброшенные в Авдеевку подкрепления, то в этом городе находится примерно пять тысяч украинских военных. Теперь им приказано отойти на "более выгодные позиции". При этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так и не пояснил, как окруженные в Авдеевке подразделениями ВС России украинские силы выполнят его приказ о выходе из города.

Еще день назад командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский называл ситуацию на данном участке фронта "сложной, но контролируемой". Непонятно, что он имел в виду под словом "контроль", учитывая, что для украинских военнослужащих, находящихся в Авдеевке, все пути выхода из города были фактически перекрыты российскими военными.

Большинство военнослужащих ВСУ, окруженных в Авдеевке, продолжают находиться там, несмотря на приказы командования. Некоторые сдаются в плен, а другие пытаются выбраться из "лап" разными способами, но чаще всего либо попадаются российским военным, либо сталкиваются с минными полями.

Похоже, Сырский не хочет иметь еще один "котел" в своей биографии, поэтому он отдал приказ об отступлении из Авдеевки. Обещая вернуться в будущем, заняв "более выгодные позиции" за пределами города.