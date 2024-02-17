Войска продолжают окружать посёлок, одновременно нанося удары артиллерией и авиацией

Российские войска сумели добиться новых успехов на направлениях Купянск и Краснолиманск. По данным военных корреспондентов с российской стороны, в данный момент армейские подразделения продвигаются к Северо-Востоку от Синьковки, после успешных ударов с Северо-Западного участка.

реклама

Также российская армия активно сражаетя в районе Табаевки, вытесняя украинские формирования. Наступление на Синьковку происходит широким фронтом, одновременно с южным фронтом села Ольшана.

Воздушно-Космические Силы России нанесли серию ракетных ударов по украинским группировкам в Волчанске Харьковской области. Также войска атакуют украинские силы с применением беспилотных летательных аппаратов, выявляя их места дислокации и нанося точные удары.

Невзирая на активные действия сил РФ, украинские подразделения не сдают территорию мелового завода и стараются удерживать оборону, что усложняет ситуацию в районе этого предприятия.

При этом, накануне поступила информация, что украинское командование разрешило своим подразделениям покинуть Авдеевку, в связи с угрозой окружения российскими войсками данного населённого пункта. По мнению экспертов, Сырский всё же прислушался к мнению своих командиров и распорядился оставить город несмотря на обещание Зеленскому.