Ранее ожидалось, что Nintendo switch 2 выйдет во второй половине 2024 года

По информации, полученной от инсайдеров, компания Nintendo Co. решила перенести выпуск нового поколения своей игровой консоли до начала следующего года.

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Изначально планировалось, что преемник популярной консоли Switch поступит в продажу в конце 2024 года, однако несколько издателей игр были уведомлены о задержке. Эта информация была получена от источников, пожелавших остаться неизвестными, поскольку само объявление компанией еще не произошло.

Nintendo Switch, стартовавший семь лет назад, был продан в количестве более 132 миллионов экземпляров, и его жизненный цикл подходит к концу. В то же время компания до сих пор не делала официальных заявлений относительно потенциально нового поколения консоли, однако, по ожиданиям релиз запланирован на праздничный период текущего года. Информация о задержке была опубликована ранее в издании Video Games Chronicle.

На фоне этого появляется всё больше слухов о разработке компанией Microsoft портативной игровой консоли, которая будет аналогом Steam deck или той же Nintendo Switch. Официального подтверждения данного шага от представителей компании ещё не было, но инсайдеры заявляют, что таким образом Microsoft может начать осваивать данный рынок.



