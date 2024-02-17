Об этом сообщают как американские чиновники, так и иранские специалисты

Действительно, за серией взрывов, произошедших на газопроводах и промышленных объектах в Иране, стоят спецслужбы Израиля. Об этом сообщает американское издание The New York Times. Источниками информации стали как западные чиновники, так и иранский военный аналитик.

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В частности, 14 февраля произошли взрывы на двух газопроводах в Иране, включая взрыв на главной линии в городе Боруджен в центральной части страны. Способ, с помощью которого израильским спецслужбам удалось провести данные атаки, остается неизвестным, однако, не исключается использование дронов с взрывчаткой.

Издание отмечает, что газопроводы являются сложной мишенью для диверсионных групп из-за тщательной охраны со стороны Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана. Более простым решением в данном случае могло быть использование беспилотных летательных аппаратов для сброса взрывчатки. Кроме того, был зафиксирован пожар на химическом предприятии в пригороде Тегерана.

Издание предполагает, что эти атаки могли быть предупреждением со стороны Израиля Ирану относительно его возможностей в проведении диверсионных операций на иранской территории. Израильские власти недовольны иранской поддержкой палестинского движения и активным участием Ирана в делах Ливана и Сирии, где действуют пропалестинские вооруженные группировки.