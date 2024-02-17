Эксперты считают, что это может быть вызвано либо увеличением производственных мощностей, либо постепенным спадом количества заказов

Время ожидания графических процессоров NVIDIA, применяемых в приложениях искусственного интеллекта, значительно уменьшилось за последние несколько месяцев, что может быть первым признаком наступления пика. В зависимости от точки зрения, это может быть как положительной, так и отрицательной новостью.

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В отчете для инвесторов аналитики UBS отметили, что сроки поставки существенно сократились. Seeking Alpha отметил, что сейчас сроки поставки составляют 3-4 месяца, в сравнении с 8-11 месяцами в конце прошлого года.

В публикации выделяются два возможных сценария. Либо NVIDIA планирует расширить производственные мощности для перекрытия будущих заказов, либо в настоящее время компания отправляет продукцию сверх уже полученных заказов. Учитывая значительное сокращение сроков поставки за короткое время, Seeking Alpha предполагает, что оба варианта вероятны.

Постепенное сокращение сроков поставки указывает на то, что NVIDIA приближается к завершению периода бума в сфере искусственного интеллекта, что не входит в планы ни компании, ни инвесторов. Однако, если уменьшение сроков поставки связано с увеличением производственных мощностей, это означает, что компания поставляет больше продукции и создает больше доходов. По текущим темпам кажется, что NVIDIA справится с накопившимися заказами в ближайшие два-три квартала. После этого будут поставляться только новые заказы, и выручка, вероятно, немного снизится.